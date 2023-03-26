مبادرة «إسعاد عامل» لـ 400 موظف خدمة بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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نظم قسم التنوع الثقافي بإدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، مبادرة «إسعاد عامل»، في نادي ضباط الشرطة، لتكريم وتوزيع الهدايا لـ400 مشارك من موظفي الخدمات في شرطة دبي، وذلك في إطار حرصها على إدخال البهجة والسعادة والسرور في قلوبهم في مختلف المناسبات.

وقال الملازم أول خالد صقر الحاي، رئيس قسم التنوع الثقافي، إن الإدارة العامة لإسعاد المجتمع تحرص بشكل دائم على إقامة الأنشطة والفعاليات وتكريم موظفي الخدمات.

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