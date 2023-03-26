مسجد آمنة الغرير يستضيف 10 قراء

المصدر: عجمان - وام

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يستضيف مسجد آمنة الغرير في عجمان 10 قراء من العالم الإسلامي لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل في صلاة التراويح والقيام، بالإضافة إلى 15 محاضرة دينية بهدف التثقيف الديني للحضور، وذلك ضمن جدول فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان» في دورته الـ17 التي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وأكدت مريم المعمري رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان، سعي اللجنة الدائم لتلبية رغبات الجمهور من خلال رصد آرائهم الواردة على حسابات التواصل الاجتماعي، حيث يطالب الجمهور باستقطاب أهم قراء العالم الإسلامي المشهود لهم بعذوبة الصوت وحلاوته، وذلك لإمامة المصلين خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى استضافة أهم المحاضرين لإلقاء المحاضرات الدينية.

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