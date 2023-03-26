«دبي الخيرية» توزع 300 ألف وجبة خلال الشهر الفضيل

المصدر: دبي - رامي عايش

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قال أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: إن مشروع «إفطار صائم» يحظى باهتمام ودعم الجمعية، وهو من أهم مشروعات الحملة الرمضانية الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل والتضامن وإسعاد الأسر والحالات المحتاجة، لافتاً إلى تخصيص 4 ملايين ونصف المليون درهم لهذا المشروع لتقديم 300 ألف وجبة خلال الشهر الكريم.

وأكد أن تنفيذ هذه المستهدفات مرهون بحجم الدعم المقدم من الرعاة والمتبرعين، الذين دعاهم للمساهمة في هذا المشروع وغيره من مشروعات الحملة الرمضانية التي أعلنت عنها الجمعية قبل بضعة أسابيع.

وقال: «نتطلع إلى المزيد من عطاء وسخاء المتبرعين جميعاً سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات مجتمعية أم شركات خاصة لتحقيق الأهداف المرجوة من مشاريع الحملة الرمضانية التي تجسد روح الترابط والمحبة في المجتمع، لا سيما مشروع وجبات إفطار الصائمين الذي يعد من المشاريع المباركة التي حث ديننا عليها لما لها من عظيم الأجر والثواب».

16 موقعاً

وأوضح المدير التنفيذي إن «دبي الخيرية» حددت 16 موقعاً في دبي لتوزيع وجبات الإفطار، منها 6 خيم في كل من المدينة العالمية، الليسيلي، القوز، بر دبي - الفهيدي، البرشاء والجميرا. لافتاً إلى أن خيمة المدينة العالمية هي الأوسع والأكبر، حيث تتسع لنحو ألفي صائم، فيما يصل عدد الوجبات الإجمالي الذي يوزع داخل الخيم كافة 6400 وجبة. وأشار إلى أن توزيع الوجبات سيشمل كذلك مساجد في ستة مواقع أخرى هي المحيصنة 2، قرية جبل علي، مركز الثقافة السنية الإسلامية في أبو هيل، إضافة إلى مواقع شركاء الجمعية في مستشفى دبي في الحمرية، مستشفى لطيفة في الجداف وابن بطوطة مول. وذكر السويدي أن دبي الخيرية، تشرف تطوعياً على الخيم والمواقع في هذا الشهر الفضيل بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات.

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