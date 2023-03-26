«مجلس محمد بن حمد الشرقي» ينطلق اليوم بمشاركة متحدثين

المصدر: الفجيرة - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق اليوم أولى جلسات «مجلس محمد بن حمد الشرقي» في شهر رمضان المبارك 1444هـ، التي تستمر على امتداد الشهر الفضيل عبر سلسلة من المحاضرات التي تطرح موضوعات عدة في مختلف المجالات الإنسانية والثقافية التي تهم الفرد والمجتمع.

ويستضيف «مجلس محمد بن حمد الشرقي» نخبة من الشخصيات البارزة والمتحدثين في مجالات اختصاصاتهم التي يطرحها المجلس ويناقش أفكارها، بما يسهم في تشكيل منصة حوارية تسهم في رفع الوعي الإنساني والثقافي للأفراد عبر مداولة مجموعة متنوعة من المواضيع في التاريخ والأدب والثقافة.

ويتحدث في أولى محاضرات المجلس الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، عن «العناصر الروحية في شعر أبي الطيب المتنبي»، فيما تناقش المحاضرة الثانية موضوع «الشعر الصوفي في الأناضول» .

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