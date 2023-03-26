محاضرة «رمضان فضائل ونعم» تجذب 800 من الجاليات

المصدر: دبي - البيان

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جذبت محاضرة الداعية البريطاني (إسماعيل بولوك) باللغة الإنجليزية 800 من الجاليات المقيمة في منطقة تيكوم، وذلك عقب صلاة التراويح بمسجد هامل الغيث، ضمن فعاليات رمضان دبي 1444هـ الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، تحت شعار رمضان مع من نحب وفي إطار فعاليات (مبادرة هلا رمضان) للجاليات.

وتطرق الداعية خلال المحاضرة إلى العديد من الفضائل والنعم في شهر رمضان الفضيل، وحث الناس على اغتنام الفرصة في رمضان بالصوم والعبادة، وذكر الله سبحانه وتعالى، والصلاة والقيام والصدقات والإحسان وغيرها من الطاعات، لينال العبد الثواب والأجر المضاعف من الله في هذا الشهر المبارك، فهو شهر الله وحده عز جلاله، وهو الذي يجزي به.

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