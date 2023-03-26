«هلا رمضان» تقدم إفطاراً جماعياً لـ 2000 شخص في 3 أيام

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أول من أمس، مبادرة بعنوان «هلا رمضان» في منطقة تيكوم، بالتعاون مع دبي القابضة، وهي فعالية تقام للمرة الأولى في منطقة البرشاء هايتس - تيكوم بالتنسيق مع الشركاء «دبي لإدارة المجمعات» وبلدية دبي، والتي تستهدف جميع أطياف المجتمع من سكان المنطقة، ودمج الجاليات المقيمة في دبي لبث روح التعايش والتلاحم في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، وتستمر المبادرة لمدة ثلاثة أيام، وتشتمل على إفطار جماعي لـ (2000) شخص يومياً من سكان المنطقة من المسلمين وغير المسلمين، إضافة إلى ركن للأطفال لتعليم الأعمال اليدوية، وبطولة كرة السلة للجاليات (كأس السلة للجاليات) ومحاضرات تثقيفية باللغتين الإنجليزية والعربية.

وشارك الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعبد العزيز القرقاوي، الرئيس التنفيذي لدبي لإدارة المجمعات، في توزيع وجبات الإفطار للجاليات والإفطار معهم في ساحة مسجد هامل الغيث.

مبادرات

وقال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: دأبت الدائرة على أن تكون سباقة في المبادرات المجتمعية التي تستهدف الجاليات المقيمة، خصوصاً في شهر رمضان الفضيل، لتعريفهم بمفاهيم الدين الإسلامي السمح، والعادات الأصيلة والموروثة لشعب الإمارات، وتعتبر هذه المبادرة واحدة من مجموعة من المبادرات النوعية التي تهدف لجعل دبي نقطة جذب إيماني رمضاني للمقيمين وغيرهم في شهر مضان المبارك، وتم فيها تفعيل واستثمار الشراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. ومن جانبه قال عبد العزيز القرقاوي، الرئيس التنفيذي لدبي لإدارة المجمعات: «سُعِدنا باستضافة مبادرة «هلا رمضان»، ونظراً لالتزامنا بتعزيز شعور الانتماء في المجتمع، نسعى دائماً في دبي لإدارة المجمعات إلى تقديم تجارب وفعاليات مميزة للسكان، ونتطلع إلى المزيد من المبادرات المشتركة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي التي تشارك رؤيتنا لبناء مجتمعات متكافلة».

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