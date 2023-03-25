لأول مرة.. "الإمارات للإفتاء الشرعي" يجيب عن الأسئلة طوال أيام الأسبوع

المصدر: وام

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أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي مواعيد ساعات العمل الجديدة لمركز اتصال الخدمات الإفتائية خلال شهر رمضان المبارك، وأتاح المجلس لأول مرة منذ إطلاق خدماته الإفتائية الفرصة للجمهور للتواصل المباشر مع المختصين الشرعيين عبر جميع الخدمات طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلة الرسمية الأسبوعية.

يأتي ذلك في إطار جهود المجلس لتلبية احتياجات الجمهور من الفتاوى والرد على تساؤلاتهم الفقهية والشرعية، وإتاحة المجال أمامهم للتواصل مع أصحاب الاختصاص الموثوقين، وذلك في ظل وجود توقعات بأن تتجاوز طلبات الفتاوى الواردة إلى المجلس 2500 فتوى في اليوم الواحد.

وحسب المواعيد الجديدة يقدم مركز الاتصال خدماته الافتائية من الساعة التاسعة صباحًا إلى السادسة مساءً وذلك من يوم الاثنين إلى الجمعة، فيما سيتم الرد على استفسارات الجمهور خلال عطلة نهاية الأسبوعية (يومي السبت والأحد) من الساعة الواحدة ظهرًا إلى السادسة مساءً.

وبهذا الشأن اجتمع الدكتور عمر حبتور الدرعي - مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مع المختصين الشرعيين في المجلس وتوجه بالشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة على اهتمامها ورعايتها لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ودعمه لأداء مهامه وتنفيذ اختصاصاته المناطة به.

وأكد الدرعي خلال الاجتماع سعي المجلس إلى ترسيخ مكانته جهةٍ رائدةٍ في تقديم الفتاوى الشرعية وأشار إلى أن توفير الخدمات الإفتائية في جميع أيام الأسبوع خلال الشهر الفضيل يأتي في إطار حرص المجلس على ضبط الفتاوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة، بما يسهم في سد الباب أمام الفتاوى الشخصية والارتجالية.

ودعا مدير المجلس المختصين الشرعيين إلى تعزيز جهودهم للرد على جميع الاستفسارات الواردة إلى المركز على مدار الشهر الفضيل، مشددًا على ضرورة مراعاة المتغيرات الفقهية التي يتم بمقتضاها تطور الفتوى في كل زمان ومكان، والتيسير في الفتاوى والبعد عن الغلو والتشدد.

ويحرص مركز اتصال الخدمات الإفتائية في المجلس على تقديم الفتاوى الشرعية بثلاث لغات رئيسية العربية والانجليزية والأوردو، وذلك ضمن 5 تخصصات رئيسة تشمل الفتاوى المتخصصة في العبادات، والمعاملات المالية، والقضايا الأسرية، وفتاوى الشباب والطلاب، إلى جانب كل من الفتاوى العامة والفتاوى النساء الخاصة.

ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمات الفتاوى الشرعية لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عبر الهاتف رقم 8002422 من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو على الرقم 0097122052555 من خارج الدولة، أو عبر خدمة فتاوى الرسائل النصية القصيرة على الرقم 2535.

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