جمعية الصحفيين الإماراتية توقع برتوكول تعاون مع الجمعية السعودية للإعلام السياحي

المصدر: دبي- البيان

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وقعت جمعية الصحفيين الإماراتية، بروتوكول تعاون مع الجمعية السعودية للإعلام السياحي، بهدف تعزيز جهود تنفيذ برامج مشتركة تحقق الأهداف التنموية لخدمة المجتمع السياحي، وفق التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في ظل التنمية الرائدة والتطورات المتسارعة التي يشهدها البلدين في مختلف القطاعات.

جاء ذلك على هامش ورشة " أهمية الإعلام السياحي وفق رؤية 2030"، والتي عقدت في المدينة المنورة، بحضور نحو 30 إعلاميا من دولة الإمارات و50 إعلاميا سعوديا، وذلك ضمن أنشطة الجمعية للتعريف بأهمية الإعلام السياحي.

وقال حسين المناعي، مسؤل لجنة الإعلام السياحي بجمعية الصحفيين الإمارتية، إن التعاون المتبادل بين الجمعيتين، يتماشى مع ما تسعى إليه دولنا من برامج اقتصادية وتنموية من خلال خطة المشاريع السياحية والإعلامية الهادفة لخدمة المجتمع وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن وتقوية مهاراتهم في جوانب العمل السياحي والإعلامي.

وثمن المناعي جهود مسؤولي الجمعية السعودية للإعلام السياحي على جهودهم في استضافة وفد الجمعية في المدينة المنورة، وتقديم ورشة حول مفهوم الإعلام السياحي، فضلا عن الاطلاع على الجهود المبذولة في تنمية السياحة السعودية، والذي يعد نجاحا مشتركا لدولنا وتنمية اقتصاد بلادنا الخليجية وتعزيز السياحة البينية.



ومن جانبه، أكد خالد آل دغيم، رئيس مجلس الجمعية السعودية للإعلام السياحي، أن التعاون بين الجمعيتين يشمل تنفيذ برامج مشتركة تحقق الأهداف التنموية وتعزز جهود خدمة المجتمع السياحي وفق الأهداف التي يسعى لها والتخطيط لحملة اتصالية لإبراز مقومات دولنا السياحية وأنماطها المختلفة.

وأوضح آل دغيم انه سيتم التدريب على برامج الإعلام السياحي وبرنامج التربية السياحية لخدمة شباب وشابات بلادنا، واستحداث أي برامج تحقق الأهداف المشتركة، وينعكس أثرها على المجتمع والمستفيدين من الخدمات.

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