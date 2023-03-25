الحكام يستقبلون المهنئين برمضان

المصدر: عجمان - وام

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استقبل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد بحضور أولياء العهود أمس جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول شهر رمضان الفضيل في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني من كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، الذين أعربوا خلالها عن خالص أمنياتهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

تبريكات

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.وتقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.

والدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وأعيان ووجهاء القبائل، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

مهنئون

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه أمس بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين عبروا عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الكريمة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموهما بالصحة والعافية وعلى قيادتنا الرشيدة بالخير والعزة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والرخاء.

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