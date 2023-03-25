سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى سلطان عُمان

المصدر: مسقط - وام

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قدم محمد بن نخيرة الظاهري أوراق اعتماده إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، سفيراً لدولة الإمارات لدى سلطنة عُمان، وذلك خلال المراسم التي عقدت في قصر البركة.

ونقل الظاهري تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جلالته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه حمّل جلالة سلطان عُمان السفير الظاهري تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، والتي تأتي في إطار العلاقات الإماراتية العُمانية العميقة، والدعم المتواصل من القيادتين الرشيدتين.

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