جهاز الرقابة المالية بدبي يُطلق برنامج المدقق الحكومي

المصدر: دبي – البيان

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أطلق جهاز الرقابة المالية بدبي برنامج «المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية التي ستقوم باعتماد شهادات التخرج، بهدف تأهيل وتطوير المُدققين المُواطنين في حكومة دبي، وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة أعمال الرقابة وفق أفضل المعايير والآليات التي تطبقها الأجهزة العليا للرقابة ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية، وذلك في إطار دعم مسيرة التميز الحكومي داخل دولة الإمارات وبناء كوادر المُستقبل في مهنة التدقيق.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المُشاركين من الجهات المُختلفة للحصول على الشهادات المهنية في مجال التدقيق، وقد دعا جهاز الرقابة المالية هيئات ودوائر ومُؤسسات حكومة دبي للمُشاركة في التدريب.

3 مراحل

ومن المُنتظر أن تبدأ أعمال البرنامج في الأول من مايو وحتى 10 ديسمبر المقبلين، ويضم البرنامج ثلاث مراحل حيث تستهدف الأولى منه «التدريب الأكاديمي والأساسي» تتم من خلاله تغطية 27 محوراً، وتستغرق 50 يوماً.

أما المرحلة الثانية وهي «التدريب العملي» فتستغرق 90 يوماً وخلالها يتم تكليف المُتدرب بتطبيق عملي لما تم شرحه في المرحلة الأولى مع فرق عمل الجهاز بإشراف مُباشر من قبل الإدارة الفنية، أو مع فرق عمل مكاتب التدقيق الخارجية الكبرى.

أما المرحلة الثالثة من البرنامج فهي اختيارية هدفها التأهيل لأحد الشهادات المهنية التخصصية في مجال التدقيق.

وبمناسبة إطلاق برنامج «المدقق الحكومي»، قال عبدالرحمن الحارب المدير العام لجهاز الرقابة المالية بدبي:

«نسعى لتطوير وتنمية المُدققين على مستوى الجهاز بشكل خاص وحكومة دبي بشكل عام، تماشياً مع أهدافنا لتحقيق الرقابة على المال العام وتعزيز المُساءلة والشفافية والنزاهة، ورفع كفاءة المُدققين الداخليين على مستوى حكومة دبي بالإضافة لتقديم الدعم الكامل للحصول على الشهادات المهنية إلى جانب المُحافظة على الكفاءات المُتميزة، وتعزيز الولاء الوظيفي وتبادل الخبرات».

مهارات

وقال الحارب: «لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية دور كبير في تنمية المهارات الإدارية لموظفي الدولة وصناعة القادة الحكوميين وإطلاق عقول المُستقبل لتعزيز جوانب الإدارة الحكومية بما تقدمه من برامج تدريبية وبحثية دائمة التطور قائمة على العلم والتجريب والمعرفة، وتعزز دور القوى البشرية لتتواكب مع الرؤية الاستشرافية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة».

من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:

«تسعى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لتدريب وتأهيل الكوادر في المؤسسات الحكومية ورفدها بالخبرات والتجارب والمعارف، وتعزيز مهاراتها بما يتناسب والتوجهات والرؤى والاستراتيجيات العامة لدولة الإمارات، وتمكينها من الأدوات اللازمة، في حين أن برنامج»المدقق الحكومي«يدمج ما بين التعليم النظري والعملي.

مما يوفر تجربة فاعلة ومؤثرة للمشاركين فيه، كما سيكون له الأثر الكبير في تأسيس كوادر متخصصة ومتميزة تساهم في تعزيز القطاع المالي، وتدفع به قدماً نحو التطور والنمو والاستدامة».

شروط المُشاركة

ويستهدف البرنامج موظفي الجهات الحكومية التي لا تزيد سنوات الخبرة لديهم عن سنتين وحديثي التخرج بواقع 25 متدرباً فقط في الدفعة الواحدة، على أن يكونوا من حديثي التخرج من المؤسسات التعليمية المُعتمدة، أو المرشحين للعمل في التدقيق لدى الجهات الحكومية، وكذلك مُوظفي الجهات الحكومية ذوي الخبرة التي لا تزيد على سنتين في مجال التدقيق.

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