«زايد العليا» تسخر الذكاء الاصطناعي لعلاج وتأهيل «أصحاب الهمم»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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حرصت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ تأسيسها على اتباع أفضل المعايير العالمية وتطبيق أكثر الممارسات فعالية لتطوير المنظومة العلاجية المقدمة لأصحاب الهمم بما يتوافق مع التطور التكنولوجي على مستوى العالم في مجالي الرعاية والتأهيل، حسب نوع الإعاقة من خلال «مختبر التأهيل الذكي» بالمؤسسة.

ووقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع شركة هوكوما السويسرية المتخصصة والرائدة عالمياً في مجال تطوير وتصنيع وتسويق الأجهزة الآلية «الروبوت» لاعتماد المختبر كمركز مرجعي وحيد لها في منطقة الشرق الأوسط في مجال خدمات التأهيل العلاجي المستخدمة للأجهزة الحديثة في برامج التأهيل.

وقالت أميرة المنهالي أخصائي علاج طبيعي في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: إن مختبر التأهيل الذكي الذي دشن في مطلع 2018 يعد أول مختبر روبوتي متكامل بالشرق الأوسط ويعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال إعادة التأهيل بمركز أبوظبي للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة.

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