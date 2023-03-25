«أطعم تؤجر» تهدف إلى تقليل الحوادث المرورية في شهر الخير

المصدر: (العين – جميلة إسماعيل)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحرص متطوعو ومتطوعات فريق «أبشر يا وطن التطوعي» وبالتعاون مع شرطة أبوظبي، في منطقة العين وقبيل موعد الإفطار بالتنسيق فيما بينهم بالتواجد على التقاطعين المروريين «الجيمي والمقام» لتوزيع 500 وجبة إفطار يومياً على السائقين، وبمجموع 90 ألف وجبة مع نهاية شهر رمضان.

ويأتي هذا العمل الإنساني في إطار حملة «أطعم تؤجر» في موسمها الرمضاني الرابع وقالت مها الرستاقي، منسق إداري في فريق أبشر يا وطن التطوعي، نطاق منطقة العين في حديثها لـ«البيان»:

يحرص أعضاء وعضوات فريق «أبشر يا وطن» التطوعي في تكريس ثقافة التطوع داخل المجتمع، وتشجيع مختلف الفئات على عمل الخير والبذل والعطاء في شهر الخير »، ويقوم المتطوعون بتوزيعها على السائقين والمارة قبل أذان المغرب.

ويرسم المتطوعون صورة رائعة للعمل الإنساني الراقي، إذ نجدهم بمختلف الأعمار والفئات من كبار وصغار وأصحاب الهمم يوزعون بسعادة بالغة وجبات الإفطار على السائقين والمشاة. الأمر الذي يعزز الثقة بالنفس وقيم التكافل الاجتماعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز