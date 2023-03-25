بلدية عجمان تنال جائزة أفضل مشروع تقارير مالية ذكية

المصدر: (دبي - البيان)

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نالت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان جائزة أفضل مشروع تقارير مالية ذكية من جوائز العلامات التجارية العالمية في لندن، بعد اجتيازها لكافة مراحل التدقيق المعتمدة.

وكرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، إدارة الشؤون المالية التي تمكنت من حصد الجائزة التي تضاف لسجل الدائرة الحافل بالإنجازات، مثمنًا جهود الكفاءات الطموحة والتي استطاعت تطوير وتسهيل الإجراءات المالية، للوصول إلى أفضل المعايير وتطبيق أفضل الممارسات في المجال المالي.

وأكد أن الدائرة استحقت الجائزة بعد التقدم بمشروع مؤشر الأداء، وطرق عرض التقارير المالية بصورة ذكية، كما استوفت الدائرة لكافة المتطلبات محققة للإنجاز المشرف.

من جهته، استعرض عبدالرؤوف إسماعيل مدير إدارة الشؤون المالية بالدائرة، الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لتحقيق أفضل النتائج في المجال المالي، متطرقًا للحديث عن مراحل العمل للمشاركة في الجائزة بداية من دراسة المتطلبات وتقديم المستندات والاطلاع على التقارير ومناقشتها ووصولًا لتقلد الشهادة العالمية.

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