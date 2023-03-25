«دو» تطلق «الخير يجمعنا» لتعزيز التكاتف والعطاء خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن حملة مجتمعية جديدة تهدف إلى الاحتفاء بقيم الخير والعطاء والتكاتف التي يجسّدها شهر رمضان المبارك، وذلك تحت شعار #الخير_يجمعنا.

وتركز حملة دو الجديدة على تعزيز قيم المشاركة والعطاء وإظهار مشاعر التعاطف والتكاتف مع الآخرين طيلة الشهر الكريم.

وتشجع دو في إطار حملتها الرمضانية الجديدة عبر فيديو قصير العائلات في دولة الإمارات العربية المتحدة على بذل الخير والعطاء وتعزيز التلاحم والتكاتف المجتمعي، بما يساهم في تقوية الروابط المجتمعية وإحداث تأثير إيجابي ملموس في المجتمع الإماراتي.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يمثّل شهر رمضان المبارك مناسبة سنوية فريدة تلهمنا دائماً التأمل والسعي إلى تقديم مساهمات ذات تأثير إيجابي في حياة الناس والمجتمعات. ونحن محظوظون في الحقيقة كوننا نعيش في دولة مثل الإمارات والتي أرست قيادتها الرشيدة فينا حب الخير والعطاء من خلال مبادراتها الإنسانية محلياً وإقليمياً وعالمياً. وتجسّد حملتنا الرمضانية الجديدة هذه القيم الأصيلة التي تنسجم مع روح الشهر الفضيل ونسعى من خلالها إلى إلهام جميع أفراد المجتمع الإماراتي وتشجيعهم على تعزيز التلاحم والتكاتف مع بعضهم البعض بما يساهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط».

تلاحم

وتهدف دو خلال شهر رمضان المبارك إلى تجسيد قيم التلاحم والاتحاد التي أرستها القيادة الرشيدة من خلال التشجيع على العمل الخيري، حيث تتعاون الشركة مع العديد من المؤسسات الخيرية في الدولة مثل مؤسسة الجليلة. كما أطلقت دو العديد من المبادرات والفعاليات المجتمعية التي تهدف إلى مد جسور التواصل بين أفراد المجتمع وتعزيز التكاتف فيما بينهم وتشجيعهم على المساهمة في تحسين مختلف الجوانب المجتمعية، ما يساعد على تعزيز ثقافة التعاطف والتلاحم بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. وكجزء من مبادراتها المجتمعية، دو تساهم في دعم مبادرات المؤسسات مثل حملة المليار وجبة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة تنمية المجتمع.

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