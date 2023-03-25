«سعود بن راشد الخيرية» تخصص 5 آلاف وجبة إفطار صائم للعمال

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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كشف راشد الحمر مدير مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية أن المؤسسة خصصت 5 آلاف وجبة إفطار صائم، حيث سيستفيد منها عدد كبير من العمال الذين يعملون في 35 جهة حكومية وخاصة، حيث توضع الوجبات في علب تم تصميمها بصورة تحفظ الطعام، كما تتكفل المؤسسة بتوصيلها إلى كل العمال في مقار سكنهم تخفيفاً عنهم، لافتاً إلى أن مشروع إفطار صائم يأتي تكريساً لقيم التكافل الإنساني في المجتمع الإماراتي خلال الشهر الفضيل وتأكيداً لرسالة المؤسسة التي تنتهجها لدعم ومساندة كل فئات المجتمع، كما يجسد قيم ومبادئ ديننا الحنيف ومجتمعنا الإماراتي المتمثلة في البذل والعطاء من أجل الآخرين، وحرصاً على مد أواصر العلاقات والمشاعر النبيلة تجاه الغير.

توجيهات

وأوضح أن المشاريع الرمضانية التي تم تنفيذها هذا العام تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، وجهود الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا الخيرية والإنسانية، الحريصة على تحقيق التكافل الاجتماعي الشامل لكل شرائح المجتمع وتنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية، وتقديم العون المادي وتلبية احتياجات فئات المجتمع كافة، خصوصاً في شهر رمضان المبارك لما له من خصوصية في عمل الخير.

بطاقات

وقال الحمر، إن المؤسسة وزعت بطاقات المير الرمضاني التي استفاد منها 1000 أسرة من المستحقين المواطنين والمقيمين ضمن كشوفات معدة مسبقاً، والتي تكفلت بتوفيرها حرم صاحب السمو حاكم أم القيوين الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، مبيناً أن البطاقات صالحة لشراء المواد الغذائية اللازمة للشهر الفضيل، كما أنها أكثر سهولة وتيسيراً للمستفيدين منها، ومدة الاستفادة منها شهران.

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