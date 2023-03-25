«إصلاحية دبي».. نموذج عالمي لتغيير سلوك النزلاء

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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حققت المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي نموذجاً فريداً من نوعه في مفهوم العقاب والإصلاح للنزلاء، متمثلاً بالخدمة المميزة، وأسلوب التعامل الإصلاحي والتهذيبي الذي اعتمدته، وكانت مخرجاته أشخاصاً صالحين للمجتمع تمكنوا من تغيير مجرى حياتهم خلال فترة قضاء مدة العقوبة.

حالة النزيل

وقال العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي لـ«البيان» إن شرطة دبي من أوائل المؤسسات الأمنية التي رسمت طريقاً مختلفاً لمفهوم العقاب والإصلاح للخارجين على القانون بطريقة جعلت منها نموذجاً عالمياً فريداً في تغيير حياة المئات من الذين يقضون فترة الحكم التي تمتد لسنوات طويلة، حيث تمكنت عبر البرامج المختلفة من احتواء وتغيير سلوكيات الكثيرين وجعلهم صالحين في المجتمع، وهو ما أثمر عن تلقي شرطة دبي الكثير من رسائل الشكر من محكومين عادوا إلى بلادهم بعد انتهاء فترة العقوبة أو آخرين ما زالوا داخل الدولة.

وأوضح أنه ضمن البرامج التي تعتمدها شرطة دبي البرامج للحفاظ على صحة النزلاء، وتتضمن البرامج الرياضية والغذائية والنفسية، إضافة إلى إجراء جميع الفحوص على كل النزلاء ومعالجتهم مجاناً، وضمن الأساسيات التي اعتمدتها شرطة دبي توفير وجبات الطعام للنزلاء من شركة أبوظبي للفنادق التي تقدم أجود أنواع الأطعمة، حيث يقسم النزلاء حسب رغباتهم، ويتم تقديم وجبات خاصة بالأشخاص النباتيين ومرضى السكري، ووجبات منخفضة السعرات الحرارية لمساعدة الأشخاص في تنزيل أوزانهم إضافة إلى متابعة حالة النزيل الصحية، وتقديم الأطعمة التي تتناسب مع الحالات الخاصة وفقاً لتقييم الطبيب المختص.

أطباق خاصة ومتنوعة

وقال النقيب عبدالله حسن رئيس قسم التموين والمستودعات بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي إنه يتم اعتماد وجبات خاصة لبعض النزلاء نظراً لحالتهم الصحية أو لنظامهم الغذائي، حيث تتنوع الأطباق يومياً وتتناسب مع كل الجنسيات، ويتم الأخذ باقتراحات النزلاء بخصوص وجبات مفضلة لهم، كما تتاح الفرصة وفقاً للقواعد والقوانين بطلب أكلات خاصة من مطاعم خارجية، وخلال شهر رمضان الفضيل يتم التعامل مع مختلف الديانات وفقاً لعقائدهم.

وأضاف النقيب حسن: يتم الاحتفال بالمناسبات الخاصة للنزلاء مثل أعياد ميلادهم وفقاً لرغبتهم عبر مشاركتهم أفراحهم أو فوزهم في بعض المسابقات، وفيما يتعلق بأطفال النزيلات يوفر لهم الأطعمة والمشروبات الخاصة بكل سن وفقاً لتوصيات الأطباء، مؤكداً أنه يطبق أعلى معايير النظافة وسلامة الأغذية للنزلاء.

ونوه النقيب إلى أن كل النزلاء لهم مطلق الحرية في طلب أي كميات من الطعام وفقاً لاحتياجاتهم إضافة إلى وجود «سوبر ماركت» في المؤسسات العقابية يمكن شراء كل السلع وفقاً لشروط خاصة وأن بعض النزلاء يطلب حلويات أو قوالب كيك للاحتفال مع زملائه بالمناسبات الخاصة مثل تخرج أحد الأبناء أو مناسبات سعيدة، وهو ما يضفي روحاً إيجابية في المؤسسات العقابية تخفف من وطأة فقد الحرية وتساعدهم في تحسين حالتهم النفسية التي تنعكس على تعاملهم مع الآخرين.

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