«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع مؤسسات استثمارية عالمية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً من المستثمرين العالميين ومحللي أبحاث الأسهم، من شركات «ويليام بلير»، و«ميلينيوم كابيتال»، و«جيمواي»، و«إيست سبرينغ»، و«جينيسون»، و«جيه بي مورغان».

حضر اللقاء، الذي عُقد في المبنى الرئيسي للهيئة، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، وتوماس فيرغيس، رئيس المالية، وعدد من مسؤولي الهيئة.

ناقش الاجتماع سبل التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسات الاستثمارية، لا سيما في مجال التمويل الأخضر والمستدام والمشاركة في المشاريع التي تنفذها الهيئة. وأكد معالي الطاير أن دبي تواصل الاحتفاظ بصدارتها العالمية كوجهة مثالية للسياح والزوار والمكان المفضل للأعمال، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى وبيئة محفزة تساعد على تسهيل ممارسة الأعمال وتضمن فرصاً استثمارية واعدة.

واستعرض معالي الطاير أهم مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات التابعة لها، والتي تدعم البنية التحتية الرائدة في دبي، وناقش الأداء المالي والتشغيلي القوي للشركة، إضافة إلى آفاق النمو المستدام، وأهم مجالات الاستثمار، فضلاً عن ركائز النمو في الطلب.

طلب

وأكد معالي الطاير أن الهيئة، باعتبارها المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وفي ظل الزيادة في الطلب على خدمات الطاقة والمياه، لديها رؤية واضحة في ما يخص التدفقات النقدية، والتي تنعكس في صورة توزيعات أرباح للمساهمين. وبالنسبة لعام 2022، فقد حققت الهيئة أفضل أداء مالي سنوي مُجَمَّع ومستقل في تاريخها التشغيلي، وزادت إجمالي توزيعات الأرباح لمساهميها عن عام 2022 إلى 9.9 مليارات درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 60% عن سياسة الحد الأدنى لتوزيع الأرباح السنوية للشركة. كما استعرض معالي الطاير مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي في الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من الطاقة النظیفة بحلول العام 2050. وتسعى الهيئة إلى أن تكون نسبة 25% من قدرتها الإنتاجية من الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2030.

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