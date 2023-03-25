«نيابة دبي» تفوز بذهبية ضمن جوائز تجربة العملاء

المصدر: دبي - البيان

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فازت النيابة العامة في النسخة الثامنة من جوائز تجربة العملاء الخليجية، التي تنظمها Awards International، بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء الخليج التي تنافست على أكثر الجوائز المرموقة في تجربة العملاء، وحققت النيابة العامة الفوز بالجائزة الذهبية في فئة «أفضل تحول رقمي» بمبادرة «المسار الرقمي للدعوى الجزائية».

وقالت فاطمة أحمد بن حيدر مدير إدارة تقنية المعلومات بنيابة دبي، إن فكرة المسار الرقمي للدعوى الجزائية أتت من صلب عمل النيابة العامة حيث إنها مالكة الدعوى الجزائية، وبدأ إطلاقها في عام 2015 لتحقيق رؤية النيابة العامة وهي «سيادة القانون بريادة عالمية» والتي جاءت لتحقق مبدأ أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، أن (لا أحد فوق القانون).

وأضافت: تأتي خطوتنا الرقمية للمتعاملين لدعم توجهات حكومة دبي لتكون المدينة الأذكى، ولتحقيق استراتيجية دبي في مجال التحول الرقمي وتحقيق توجهات الإمارة في الحكومة اللاورقية من خلال التحول الإلكتروني والذكي لمسار الدعوى الجزائية منذ بداية تسجيل البلاغ في مراكز الشرطة مروراً بتحويل الدعوى الجزائية إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات والتصرف بإحالتها لمحاكم دبي للحكم النهائي ومن ثم متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية من قبل النيابة العامة ويشمل النظام التعاون مع جهات من الشركاء الاستراتيجيين.

كما أكدت أن المبادرة أسهمت في تقليل إجراءات العمل بنسبة (60 %)، وأدت لسرعة إصدار مسودة الحكم وتقليل الأخطاء في محاضر الأحكام، والرد على (80 %) من الطلبات في نفس الوقت.

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