بلدية دبي تُنظم فعالية بيئية على شاطئ الممزر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت بلدية دبي فعالية بيئية على شاطئ كورنيش الممزر، احتفالاً باليوم العالمي للمياه، تحت عنوان «كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم»، وذلك في إطار جهود البلدية لتعزيز جاذبية إمارة دبي واستدامتها البيئية، عبر الحفاظ على مواردها الطبيعية وأصولها وممتلكاتها للأجيال الحالية والقادمة، وتوفير أفضل الخدمات وجميع مقومات الرفاهية وجودة الحياة لسكانها وزوارها.

وشارك في الفعالية مجموعة من طلبة المدارس في دبي، من خلال عرض مجسم حوت عملاق مصنوع من الأكياس والزجاجات البلاستيكية المُعاد تدويرها، بطول 17.8 متراً، وعرض 6.5 أمتار، وارتفاع: 8 أمتار.

وهدفت الفعالية إلى توعية الجمهور حول القضايا البيئية المحلية والعالمية ورفع مستوى الوعي بالبيئة واستدامة مواردها بالأخص موارد المياه في إمارة دبي مثل المياه الجوفية أو السطحية ومياه البحار.

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