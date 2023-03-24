"الاتحادية للموارد البشرية" و"دار البر" تطلقان مبادرة إنسانية لإعالة 500 أسرة في ألبانيا

المصدر: وام

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أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم، بالتعاون مع جمعية دار البر، مبادرة خيرية جديدة تهدف إلى إعالة 500 أسرة فقيرة في جمهورية ألبانيا.

وأوضحت شمسة محمد بن نصيف نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة أن هدف المبادرة الإنسانية المشتركة التي تأتي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، هو توفير سلال غذائية لـ 500 أسرة فقيرة في الجمهورية الألبانية، لافتةً إلى أن المبادرة تأتي في إطار التعاون القائم بين الهيئة وجمعية دار البر منذ سنوات في مجالات العمل الخيري، والإنساني، والتطوعي.

وذكرت أن الهيئة أطلقت منذ بداية العام الحالي مجموعة مبادرات إنسانية بالتعاون مع شركائها من الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في الدولة، وتعتزم إطلاق المزيد من المبادرات، بهدف التخفيف من معاناة بعض الفئات المعوزة سواء من داخل الدولة أو خارجها.

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