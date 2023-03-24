انطلاق مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بمشاركة 65 متسابقاً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت فعاليات النسخة 26 من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم والتي تقام بمقر ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي بمشاركة 65 متسابقاً من حفظة كتاب الله الممثلين لبلادهم، وذلك بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة وأعضاء اللجنة المنظمة ورعاة اليوم الأول للمسابقة وعدد من المسؤولين ومرافقي المتسابقين والمتابعين لفعاليات المسابقة القرآنية.

ويتسابق اليوم أمام لجنة تحكيم المسابقة الدولية في الحفظ برواية حفص عن عاصم كل من المتسابقين عبدالرحمن خليل الرحمن من أفغانستان، وعبدالله عبدالعزيز عبدالله من الصومال، وسليمان موسى يوسف من الأردن، وخليل عبدالناصر معلم من المملكة المتحدة، وعبدالعليم عبدالرحيم حاجي من كينيا.

وأشاد بوملحة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مسابقة دبي الدولية بين المسابقات القرآنية الدولية بفضل الله ثم بالرعاية الكبيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” مؤسس وراعي الجائزة والمساندة والدعم الكبيرين وما يقدمه سموه بسخاء لكل فعاليات الجائزة وأنشطتها المختلفة في كل عام.

كما تقدم الجائزة مجموعة من الهدايا في ختام الفعاليات اليومية للمسابقة القرآنية يتم السحب عليها للجمهور بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز