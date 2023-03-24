محمد بن زايد ومحمد بن راشد يتلقيان تهاني قادة الدول بحلول رمضان

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.

وبعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية برقيات تهنئة إلى قرينات ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بالمناسبة، وأعربت سموها خلال البرقيات عن تمنياتها لهن بموفور الصحة والسعادة.

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