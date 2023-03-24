مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان تنفذ 9 مشاريع خلال رمضان

المصدر: عجمان - وام

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أعلنت مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان تنفيذ 9 مشاريع خلال شهر رمضان المبارك، تحت شعار حملة «خيركم يصلهم»، لدعم ومساندة الأسر المحتاجة والمتعففة خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك في إطار سعي المؤسسة لمساعدة آلاف الأسر.

وقال ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، إن المؤسسة تولي الحملات الرمضانية اهتماماً بالغاً لما يمثله شهر رمضان من مناسبة عظيمة تكثر فيها الأعمال ويضاعف فيه الأجر والثواب ويحرص فيه المحسنون على التبرع.

وأشار الجنيبي إلى أن المشاريع الإنسانية التي وضعتها المؤسسة ضمن أولوياتها في الحملة الرمضانية تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين، وتتضمن مشروع المير الرمضاني الذي يهدف إلى تغطية تكاليف المير الرمضاني للأسر المحتاجة داخل الدولة.

وأوضح أن المؤسسة بدأت تنفيذ مشروع إفطار الصائم، وتستهدف إفطار 100 ألف صائم، إلى جانب مشروع المير الرمضان لتوزيع 2000 سلة غذائية قيمة السلة 500 درهم، ومشروع زكاة المال، حيث تتلقى المؤسسة زكاة المحسنين والمتبرعين، لإنفاقها على مستحقيها وفق الضوابط الفقهية.

بهجة

وقال ناصر الجنيبي إن المؤسسة تعتزم توزيع كسوة العيد على 1000 طفل لإدخال الفرحة والبهجة عليهم، بالإضافة إلى توزيع العيدية على1000 طفل، مشيراً إلى مشروع كفالة طالب العلم ويستهدف 1000 طالب، قيمة الكفالة لكل طالب تصل إلى 7200 درهم.

وأكد أن الأيتام لهم نصيب كبير في برامج شهر رمضان المبارك من خلال تقديم هدايا لهم بالتعاون مع مؤسسات وهيئات متنوعة، وتستهدف المؤسسة كفالة 200 يتيم داخل الدولة بتكلفة شهرية 300 درهم وتكلفة سنوية 3600 درهم، مشدداً على أن الأيتام هم جزء أصيل من الفئات التي تقوم الجمعية بمساعدتهم طوال العام، والتي تضم الأسر المتعففة والأرامل، والمطلقات، والمرضى، والطلبة.

وأشار الجنيبي إلى مشروع وقف بر الوالدين، الذي يعمل على المساهمة بإنشاء برج وقفي يعود ريعه للأعمال الخيرية المتنوعة، حيث يتبقى على تكلفة استكمال البرج 20 مليون درهم.

وقال إن المؤسسة منذ بداية العام الحالي أسهمت في رفع المعاناة عن الأسر المتعففة والمحتاجين، من خلال تقديم خدمات تعليمية مجانية للطلاب ذوي الدخل المحدود، علاج المرضى المحتاجين، دعم الأيتام والأرامل، تيسير حملات العمرة وتخفيف الأعباء عن النزلاء والمعسرين.

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