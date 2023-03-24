مؤسسة سعود بن صقر التعليمية الخيرية تطلق «عطايا الخير»

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

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كشفت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة عن إطلاق حملتها الرمضانية لعام 2023، تحت شعار «عطايا الخير»، امتداداً لسلسلة المبادرات والحملات الخيرية والإنسانية، التي تقدمها المؤسسة لتسهم في تحقيق نهج القيادة الرشيدة المشهود لها بالخير والعطاء وإغاثة المحتاج، والتي تستهدف دعم 3 آلاف أسرة.

وأشارت سمية حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة إلى العطاء السخي، الذي لا ينضب من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مساندة الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود، ومد يد العون لهذه الأسر لتخفيف أعبائهم، وسد احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، لافتة إلى الدعم المشهود من المحسنين والخيّرين من أبناء هذا البلد المعطاء، الذين جادت أيديهم الكريمة بالخير، وجادت أنفسهم العظيمة بالبذل والعطاء.

وأضافت: تم الاستعداد لإطلاق الحملة ضمن آلية عمل دقيقة ومدروسة متوافقة مع البروتوكول الخاص والمعتمد والضوابط والشروط المعتمدة في الدول، بشأن جمع التبرعات وآلية توزيعها، وتتضمن حزمة من المشاريع الخيرية والإنسانية، تمثلت بتوزيع المير الرمضاني، وتوزيع كوبونات شراء لسد احتياجات 3000 أسرة من ذوي الدخل المحدود.

برامج

وأوضحت السويدي: تعتزم المؤسسة تقديم عدد من البرامج والمسابقات الدينية المجانية، خلال الشهر الفضيل، ضمن برنامج «بالقرآن نحيا»، وبرنامج من «وحي القرآن» في أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، و«مسابقة نفحات قرآنية»، ومسابقة «الحديث الشريف» لطلبة مدارس الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية التابعة للمؤسسة، بالإضافة لعدد من المحاضرات في مركز رأس الخيمة للتوحد، وعدد من الدورات وإفطار جماعي، ضمن أجندة نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، وفتاوى يومية تنشر عبر حسابات المؤسسة من أجل التوعية الرمضانية.

كما أكدت أن المؤسسة مستمرة خلال الشهر الفضيل في دعمها للطلبة المتعثرين في تسديد رسومهم الدراسية، ضمن «حملة خلونا نساعدهم» لجمع التبرعات لإعانة هؤلاء الطلبة على استكمال مسيرتهم التعليمية والاستجابة لاستغاثتهم في رسم مستقبلهم، والوصول بهم إلى بر الأمان.

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