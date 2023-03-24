اختتام المرحلة الرئيسية لجمع البيانات لتعداد السكان في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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أعلن مركز رأس الخيمة للإحصاء عن استكمال المرحلة الثانية من عملية جمع بيانات التعداد السكاني، والتي استهلها في الأول من فبراير من العام الجاري بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، ومتابعة من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي وإشراف اللجنة العليا للتعداد.

ويتوّج التعداد السكاني لإمارة رأس الخيمة خطوة طموحة ووضع أرضية صلبة لرؤية رأس الخيمة 2030 ومبادرات التخطيط الاستراتيجي التي تنفذها العديد من الجهات الحكومية في الإمارة، وتتمثل الخطوة التالية من التعداد بقيام فريق ضبط الجودة في مركز رأس الخيمة للإحصاء بزيارات ميدانية لمناطق يتم اختيارها عشوائياً وباتصالات هاتفية بالأسر للتحقق من شمولية البيانات التي تم جمعها خلال الأسابيع الستة الماضية ودقتها. وتنسجم هذه الجهود مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات لضمان دقة البيانات التي سيباشر المركز بتحليلها.

وقال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، رئيس اللجنة العليا للتعداد السكاني، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء: «تشكل مثل هذه المبادرات ركيزة أساسية لوضع خطط مُحكمة لمستقبل أي مدينة، ناهيك عن المدن التي تتمتع بإمكانات نمو عالية مثل رأس الخيمة، لذلك سنحرص من خلال هذا التعداد على إلهام استراتيجيات التخطيط التي تضعها مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، سواءً المتعلقة بالبنية التحتية، أو خطط التنمية، أو تطوير التعليم، أو الرعاية الصحية، أو أي مجال رئيسي آخر».

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