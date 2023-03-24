6665 مستفيداً من دورات إعداد المقبلين على الزواج في 2021

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشفت إحصائيات لوزارة تنمية المجتمع عن أن 6665 من المقبلين على الزواج استفادوا من دورات «إعداد»، التي تنفذها إدارة منح الزواج في الوزارة، بإجمالي 32 دورة تدريبية تم تنفيذها في العام 2021، حيث يعد الحضور إلزامياً لمستحقي المنحة المالية للزواج.

وتركز وزارة تنمية المجتمع على محور توفير التوعية اللازمة للشباب المقبلين على الزواج من خلال تزويد المنتسبين بالمعارف اللازمة لبناء أسر مستقرة من مختلف الجوانب الحياتية، حيث يقدمها نخبة من الاختصاصيين الأسريين ضمن 5 محاور رئيسية تتناول أهميـة تعزيـز البنـاء الأسري، ومحور أهمية العلاقات الأسرية، وكيفية مواجهة الخلافات، ومحور تعزيز التخطيط المالي، وترسيخ الشراكة بين الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة.

تأهيل

ويهدف برنامج «إعداد» إلى تأهيل الشباب المقبلين على الزواج وتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم الأسرية وتزويدهم بالمعرفة المطلوبة لبناء أسرة آمنة ومستقرة، وذلك من خلال دورات تتناول مختلف جوانب الحياة يتم تنظيمها أسبوعياً وفق خطة معتمدة على مستوى إمارات ومدن الدولة، حيث يتم طرح جدول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع يوضح مواعيد المحاضرات والمواضيع التي ستتم مناقشتها.

وأعلنت الوزارة خلال يوليو 2021 عـن تعميم وتسهيل وصول برنامج «إعداد» لتأهيل الشـباب المقبليــن على الزواج، بمحاضراتــه التثقيفيــة والهادفة على نطــاق المجتمع بمختلف فئاتــه ومؤسساته، من خلال مادة تدريبية هادفــة ومعتمــدة أكاديميــاً، بمحــاور أســرية واجتماعيــة نوعيــة، وصولاً للطلبــة والشــباب فــي مختلــف القطاعات، مع الإبقاء على إلزامية البرنامج للشباب والفتيات المتقدمين للحصول علــى منحة الـزواج.

رضـا

وكشفت الوزارة في تقريـر لها حـول «تقييـم برنامـج إعـداد - لتأهيـل الشـباب المقبليـن علـى الـزواج»، فـي أبريـل 2021، عـن نسـبة رضـا عاليـة بيـن الشـباب والشـابات تجــاه مســتهدفات البرنامــج فــي توعيــة الشــباب بمســتقبل الحيــاة الزوجيــة، حيــث وصلــت نســبة ســعادة متلقــي برنامــج إعــداد عــن بعـد إلــى أكثــر مــن 95 %، وذلك في ظل تنظيم الوزارة محاضرات بخاصية «مباشر» عبر الأجهزة الذكية ضمن برنامج «إعـداد» لتأهيـل الشـباب المواطنيـن المقبليـن علـى الـزواج، والذي يعد إلزامياً للمستفيدين مـن منحـة الـزواج وأحد شـروط الحصـول علـى المنحـة.

وأكد المشاركون وفقاً للتقرير، أهمية توفير محاضرات للمتزوجين بعد فترة من الزواج، لمناقشتهم عن الزواج وأهم المشاكل التي تواجههم في الحياة الأسرية، وإضافة خدمة استشارية للزوجين عند الحاجة، مقترحين طرح محاور البرنامج للتدريس في المدارس والجامعات بما يزيد من الوعي لدى أفراد المجتمع قبل الزواج، مقترحين توفير برنامج «إعداد» خاص، بدءاً من عمر 17 عاماً لزيادة الوعي في سن مبكرة، وضمان الحصول على الثقافة الأسرية، إلى جانب طرح محاور جديدة تعزز بناء أسرة متماسكة، وتحد من الخلافات بين الزوجين.

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