«الشارقة الخيرية» توزع 29777 وجبة إفطار

المصدر: (الشارقة- وام)

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بدأت جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ مشروع إفطار صائم داخل الدولة بتوزيع 29777 وجبة إفطار صائم بدعم المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء استهدفت العمال وذوي الدخل المحدود من خلال 144موقعاً وخيمة في كافة المناطق ذات الكثافة السكانية والعمالة، وذلك تأكيداً على قيم العطاء ومبادئ التكافل الاجتماعي في دولة الإمارات.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية: إن مشروع إفطار صائم يمثل واحداً من المشاريع الرئيسية للحملة الرمضانية وهو من الأعمال المحببة لدى المتبرعين»، مشيراً إلى أن الجمعية بدأت بتوزيع وجبات الإفطار في 144 موقعاً وخيمة بواقع 94 نقطة توزيع إلى جانب 50 خيمة بناءً على رغبة المتبرعين.

وأوضح أن مواقع وخيم توزيع الوجبات متوفرة في 58 موقعاً في مدينة الشارقة و31 موقعاً بالمنطقة الوسطى في البطائح والمدام والذيد والمناطق التابعة لها و55 موقعاً بالمنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان ودبا الحصن والمناطق التابعة لها.

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