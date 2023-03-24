شخبوط بن نهيان يبحث التعاون مع رئيس الكونغو

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، مع الرئيس دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والكونغو، وتطرقت المحادثات إلى الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى سبل تعزيز وتوطيد التعاون والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان: «نقدّر العلاقة الممتدة والقوية بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو ونتطلّع إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات. اجتماعنا اليوم خطوة إيجابية نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز علاقاتنا الثنائية».

من جهة ثانية، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، جوزيف نغوت، رئيس وزراء جمهورية الكاميرون، حيث نقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما لبلاده وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

وبحث الطرفان سبل التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الكاميرون والفرص الواعدة للتعاون المتبادل في قطاعي الزراعة والموانئ، وأكدا أهمية تضافر الجهود وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وأشادا بقوة العلاقة الممتدة بينهما.

كما التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، فرديناند نجوه، الأمين العام للرئاسة في الكاميرون، الذي نقل تحيات رئيس جمهورية الكاميرون إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال إن الكاميرون تعمل على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في دولة الإمارات، وأفاد بنية بلاده إرسال وفد لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات.

علاقات

من جانبه، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان: «ترتبط دولة الإمارات وجمهورية الكاميرون بعلاقات تاريخية ممتدة نسعى لتعزيزها والبناء عليها، ونتطلع إلى مشاركة جمهورية الكاميرون في مؤتمر الأطراف COP28، الذي ستستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر 2023، وتبادل الخبرات في ما يتعلق بالتغير المناخي».

ورحب معاليه بزيارة الوفد الكاميروني المرتقبة إلى دولة الإمارات، والتي سيتم خلالها تنسيق اجتماعات مع الشركات الإماراتية لمناقشة الفرص الاستثمارية التي تخدم البلدين وشعبيهما.

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