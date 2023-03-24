129 منشأة صحية بدبي تقدم خدمات التطبيب عن بعد

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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بلغ إجمالي عدد المنشآت المقدمة لخدمات التطبيب عن بعد في إمارة دبي بنهاية العام الماضي 129 منشأة صحية، تنوعت فئات ترخيصها بين الخدمة المضافة في المنشأة الصحية، ومركز الرعاية الصحية عن بعد (قائم بذاته)، والمنصة الإلكترونية لتقديم الخدمة.

وأوضح الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن الإقبال الكبير على استخدام هذه التقنية الطبية الحديثة، تزامن مع طفرة ملحوظة في أعداد المنشآت الصحية المقدمة للخدمة في القطاع الصحي بشقيه الحكومي، لافتاً إلى أن هناك شروطاً ومعايير يشترط توفرها في المنشأة الصحية الراغبة في تقديم الخدمة منها الشروط اللازمة في المهنيين الصحيين المقدمين للخدمة، وكذلك الأجهزة والمعدات الواجب توفرها والبرمجيات المرتبطة بها، إلى جانب بروتوكولات المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الصحية للمرضى، إضافة لإصدار الأدلة الإكلينيكية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد لتحديد مسارات الرعاية الإكلينيكية المقدمة، وتم وضع مؤشرات الأداء لمتابعة وتقييم جودة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات في المجال وبما يضمن صحة وسلامة المرضى المستفيدين من الخدمة.

مجالات

وقال الدكتور الملا: إن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة بلغ بنهاية العام الماضي 92 %، ونسبة رضا مقدمي الخدمات 96 %، موضحاً أن تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد يشمل مجالات عدة، منها: الاستشارة الطبية عن بُعد، التشخيص عن بعد، المراقبة عن بعد، تقديم الوصفات الطبية وصرفها، فضلاً عن خدمات متابعة المرضى وتقديم الخدمات الطبية الروبوتية.

كما تشمل المعايير تقييم منصات تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وفقاً لأعلى المعايير.

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