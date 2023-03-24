سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جزر فانواتو

المصدر: (بورت فيلا-وام)

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قدّم عبدالله علي السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا السفير غير المقيم لدى جزر سليمان وساموا، أوراق اعتماده إلى نيكينيكي فوروبارافو، رئيس جمهورية جزر فانواتو سفيراً لدولة الإمارات غير مقيم لدى الجمهورية.

ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إليه وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين.

وقد التقى السبوسي رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى جانب عدد من الوزراء بجمهورية جزر فانواتو وجرى بحث تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية فانواتو وسبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين.

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