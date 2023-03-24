نوفاك ديوكوفيتش: دبي والإمارات تجسدان الإيجابية والإيمان بالمستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أكد البطل الرياضي العالمي نوفاك ديوكوفيتش الذي يعتبر من أشهر لاعبي كرة التنس المحترفين، أن دبي بمثابة وطنه الثاني معبراً عن سعادته بتواجده فيها اليوم بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لانطلاق مسيرته الاحترافية، ومؤكداً أنها مدينة عالمية تتمتع بثقافة وعقلية البطولة والقيادة والابتكار والنجاح والتميّز.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة خاصة ضمن أعمال اللقاء السنوي الأول لصندوق حي دبي للمستقبل بعنوان «من الإيمان بالفوز إلى البطولة» أدارتها الإعلامية بيكي أندرسن من «سي إن إن»، واستعرض خلالها أبرز محطات رحلته إلى صدارة الترتيب العام لمحترفي كرة المضرب للرجال على مستوى العالم بالعزيمة والإصرار على الفوز بالمركز الأول.

وقال ديوكوفيتش: «كنت طفلاً تجرّأ على الحلم، وهذا الحلم تحقق رغم كل الصعوبات. وما أثّر على شخصيتي ومسيرتي هو خوض التحديات، التي علمتني الكثير وجعلتني أقوى وعززت حافزي وعزيمتي».

وأضاف: «في أي ميدان من ميادين الحياة المهم أن تعرف ما تريد وتسعى إليه بكل قوتك وعزمك وإصرارك مستفيداً من كل الدعم الذي يمكنك أن تحظى به» مشيداً بدور مدربته وملهمته منذ مرحلة الطفولة، التي درّبت أيضاً بطلة التنس العالمية مونيكا سيليش، ورسخت لديه نهج تحقيق الأهداف والحرص على توسيع تأثيرها الإيجابي على كل المحيطين به مع احترام اللعبة والمتنافسين.

حرص

وأكد ديوكوفيتش أن الانتماء وحرص الإنسان على هويته وقيمه يمكّنه ومجتمعه من تحقيق أهدافه المستقبلية، بالإضافة إلى حرصه على صحة جسمه وصفاء ذهنه ومواصلة صقل مهاراته في شتى المجالات، لافتاً إلى أن التكنولوجيا التي تستخدم في مكانها الصحيح تحقق قفزات نوعية في أي مجال.

ولدى سؤاله عن الطموحات المستقبلية التي يتطلع إليها قال نوفاك ديوكوفيتش إنه سيواصل مسيرته الاحترافية في عالم الكرة الصفراء، خاصة مع ارتفاع العمر الافتراضي للرياضيين المحترفين في الرياضات المختلفة ككرة القدم والسلة والتنس، بالإضافة إلى العمل على تحسين قدراته بالاستفادة من حافز المنافسة البطولية مع لاعبين متميزين، مشيراً إلى خطة له للاستثمار أكثر في العمل الاجتماعي والتحفيزي والإنساني في وطنه والعالم كما في مؤسسته لدعم التعليم التي استطاعت فتح أكثر من 50 حضانة تعليمية للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة في وطنه صربيا.

تكنولوجيا ورياضة

وتفاعل المشاركون في الاجتماع بشكل كبير مع الكلمة التحفيزية الملهمة بعنوان «التكنولوجيا في خدمة الأقل حظاً» التي ألقتها جسيكا سميث، السبّاحة البارالمبية الشهيرة التي عانت منذ ولادتها من عدم اكتمال نمو ذراعها اليسرى وتستخدم اليوم التكنولوجيا لتعويضها بذراع روبوتية، وتحدثت فيها عن قصة نجاحها الشخصية والمهنية وكيفية تغلّبها على التحديات التي واجهتها منذ الطفولة. وقالت سميث: «مشاركة قصصنا تسهم في بناء مجتمع إنساني متسامح يشمل الجميع ويمكّنهم، ولكلٍ منا دوره الأساسي في تحقيق ذلك، وأنا محظوظة بأن أكون مشاركة في هذا المجهود على مستوى العالم انطلاقاً من دبي، وأنا ممتنة لقيادة دولة الإمارات التي توفر كل الدعم لتمكين أصحاب الهمم حول العالم».

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