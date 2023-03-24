الإمارات وأستراليا تبحثان تدعيم التعاون البرلماني

المصدر: كانبرا (أستراليا) - البيان

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التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال زيارة برلمانية رسمية إلى أستراليا، بيتر داتون رئيس الكتلة النيابية لحزب الأحرار في البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبرا، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين. حضر اللقاء كل من: سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وعبدالله السبوسي سفير دولة لإمارات لدى أستراليا. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

قضايا

وأكد الجانبان أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهندي- الهادي، مؤكدين أهمية تعزيز السلم والأمن والاستقرار، ودعم كل الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم.

وأكد الدكتور علي النعيمي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خصوصاً أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية دور المؤسسات البرلمانية لدى الجانبين في الدفع بهذه العلاقات والعمل على سرعة إنجاز تطلعات حكومتي البلدين.

ورحب بيتر داتون بالدكتور علي النعيمي والوفد المرافق، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي تعد الأولى لوفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى أستراليا، وتعكس متانة العلاقات الإماراتية الأسترالية.

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