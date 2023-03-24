محاكم دبي تشهد حلف اليمين للخبراء الجدد

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدى خبراء جدد بمحاكم دبي اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الخبراء برئاسة القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ- رئيس لجنة شؤون الخبراء، والقاضي خالد كنشام نائب رئيس اللجنة، وعبد الملك أهلي رئيس مجلس الخبراء، لدعم الجِهات القضائيّة بخبراء مؤهلين قانونياً وفنياً، بما يُسهم في دقّة الأحكام والقرارات القضائيّة الصّادرة عنها، وتحقيق العدالة الناجِزة. وأوضح القاضي خالد المنصوري، أن عدد الخبراء الجدد الذين أدوا اليمين القانونية 20 خبيراً من بينهم 15 في الفئة الحسابية، وخبير واحد في الفئة المصرفية، و4 خبراء من فئة الهندسة المدنية.

ويأتي ذلك تعزيزاً لدور الخُبراء في تحقيق العدالة، من خلال تقديم المُساعدة الفنّية والتخصُّصيّة للجِهات القضائيّة.

وأدى اليمين القانونية مجموعة من الخبراء منهم، حصة سالم محمد المزروع التميمي، حميد مصبح خلفان مصبح الكعبي، محمد حمد حميدي المنصوري، نورة محفوظ عبدالله الشحي، محمد حسام الدين السيد الهاشمي، مسعود حسين محمد المرزوقي،عبدالله إسماعيل احمد الهاشمي، زايد عبدالله عبدالرحمن يوسف العلي، فاطمة عبدالله عبدالعزيز الزرعوني، بدر إبراهيم محمد إسماعيل، سالم بخيت سالم وليد الفلاسي، موزة سليمان أحمد جاسم آل علي، فاطمة حاجي يوسف محمد الحمادي، ماجد يوسف حسن محمد، محمد عبدالله محمد عبدالله الصبيحات، عبدالله محمد علي صالح الجابري، سميرة عبدالرؤوف عبدالرحمن العور، محمد عبدالله سيف لينيد الشويهي، علي محمد سعيد الحليان السويدي، أحمد محمد أحمد جاسم الحمادي، منوهاً إلى أن عدد الخبراء المقيدين بمحاكم دبي 196 خبيراً، وبلغ إجمالي عدد فئات الخبرة «التخصصات 35 فئة تخصص، فيما بلغ إجمالي عدد الخبراء المواطنين المقيدين بمحاكم دبي 160 خبيراً، وذلك بنسبة 82 %».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز