بلدية مدينة أبوظبي تفوز بجائزة «التميز في خدمة المتعاملين»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعربت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء عن فخرها وسعادتها بحصولها على جائزة «التميز في خدمة المتعاملين» من المعهد الأمريكي لخدمة العملاء (CSIA).

ويضاف هذا الإنجاز الرائد إلى رصيد إنجازاتها الحافل بالنجاحات؛ ويعتبر هذا الإنجاز ثمرة للرؤية التطويرية التي نفذتها البلدية من خلال الارتقاء المستمر بآليات العمل والخدمات المقدمة والتحسينات المتواصلة على نظم خدمة المتعاملين، والنجاحات الفائقة في مجال التحول الرقمي للخدمات، وإطلاق منصات تفاعلية رقمية لخدمة المتعاملين، والتي تعتبر الأفضل عالمياً، حيث أسهمت في دعم النمو الشامل، وتحقيق أعلى نسبة من رضا المتعاملين عن هذه الخدمات.

وتسعى البلدية لرضا المتعاملين باعتبارهم أهم أهدافها الاستراتيجية.

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