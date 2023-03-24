«أكاديمية أنور قرقاش» تضيء على العلاقات الإماراتية التركية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الإقليمي الرائد والمختص بتنمية القدرات والكفاءات القيادية والدبلوماسية، جلسة نقاشية مستديرة بعنوان: «العلاقات الإماراتية التركية: الطريق نحو استراتيجية مستقبلية»، أدارها الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية، وحضرها كل من سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، وتوجاي تونشير، سفير الجمهورية التركية لدى دولة الإمارات، والبروفيسور أحمد أويصال، مدير مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط في أنقرة، والدكتور خليفة السويدي، زميل أبحاث في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. وسلّطت الجلسة الضوء على مسيرة خمسة عقود من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وركزت على أهمية الاتفاقيات الموقعة خلال السنة ونصف السنة الماضية، والبالغ عددها 27 اتفاقية بما في ذلك الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي تهدف إلى خلق 125 ألف فرصة عمل في الأسواق الإماراتية والتركية خلال العقد المقبل، وما تحقّقه من مكاسب كبيرة تعود بالنفع على الجانبين.

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