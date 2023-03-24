إنجاز مشروع جسر وادي حقيل برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أنجزت مؤسسة الأشغال «التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة»، مراحل إنشاء مشروع جسر وادي حقيل، ضمن المشروع الإجمالي لربط طريق جبل جيس بالطريق الدائري من مخرج 611، تنفيذاً لاستراتيجية تطوير البنية التحتية وإنشاء الطرق الحديثة التي تجسد رؤية الدولة في الاستفادة من المكانة السياحية لقمة جبل جيس، وبما يتماشى مع مواكبة التوسعات العمرانية المستقبلية في مناطق الإمارة وتعزيز مكانتها.

انسيابية المرور

ويوفر الجسر الجديد انسيابية كبيرة للحركة المرورية للراغبين في الذهاب إلى دبي، والقادمين من شمال الإمارة من اتجاه الرمس، ويتكون من ثلاث أقواس خرسانية، ويتكون عرض كل قوس من 32 متراً وبارتفاع 12 متراً، ويأتي ضمن المشروع الإجمالي الرابط بين الطريق الدائري وقمة جبل جيس مروراً بمنطقة وادي حقيل، الذي تم افتتاحه رسمياً أمام حركة المركبات نهاية العام الماضي، ويساهم المشروع في اختصار زمن رحلة المركبات من الطريق الدائري إلى نقطة الربط في طريق وادي شحة لأقل من 50 % من المدة التي كانت تستغرقها الرحلة عبر طريق وادي البيح.

قمة الجبل

ونجحت مؤسسة الأشغال في رأس الخيمة من خلال تسريع وتيرة العمل في إنجاز مشروع الطريق الجديد وادي حقيل - جبل جيس، والذي يتكون بطول مساره 14.1 كيلومتراً، من مخرج 611 على الطريق الدائري، في اختصار زمن حركة المركبات إلى قمة جبل جيس والمناطق السكنية والزراعية بالمنطقة، وتم تصميم المشروع بواقع مسارين في كل اتجاه مع فصل الطريقين بجزيرة وسطية لزيادة عوامل الأمان لقائدي المركبات على الطريق الذي شهد تركيب أعمدة الإنارة وتشغيلها باستخدام المصابيح الموفرة للطاقة.

أعلى المواصفات

وتم تصميم مشروع الطريق الجديد وفق أعلى المواصفات التي تمنع إغلاقه أمام الحركة المرورية مستقبلاً في حال نزول السيول الجبلية خلال موسم هطول الأمطار، حيث تم إنشاء الطريق بارتفاعات تتراوح بين 4 إلى 30 متراً عن مستوى الأرض في بعض المناطق بحسب اختلاف طبيعتها بين الأرض الطبيعية والجبلية، بالإضافة لـ 10 عبارات لتصريف ومرور مياه الأمطار، حيث بلغ حجم أعمال القطع في المناطق الجبلية لأكثر من 2.5 مليون متر مكعب من الصخور، واستخدام طبقات الرصف وتأمين حواف الطريق لضمان عدم تأثير السيول على الطريق في المستقبل.

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