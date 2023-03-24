سعود المعلا يعزي في وفاة زوجة عبدالله الفطيم

المصدر: دبي - البيان

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قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، شيخة محمد الفطيم، زوجة عبدالله حمد الفطيم ووالدة كل من عمر وأبوبكر وعلي وخالد ومحمد عبدالله الفطيم، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.

مواساة

كما قدم واجب العزاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم ، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وكبار الضباط في شرطة دبي.



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