عبر شراكات عالمية.. "دبي الصحية الأكاديمية" تحسن رعاية ذوي الأمراض المزمنة

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية و"AXDEV جلوبال" و"فايزر جلوبال" عن عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية المتعلقة بمرضى تم تشخيص إصاباتهم بأمراض مزمنة بدعم من منحة مستقلة تقدمها "فايزر جلوبال للمنح الطبية".

وتهدف هذه الشراكة إلى ابتكار نموذج قائم على الأدلة العلمية لتعزيز وتطوير جودة وكفاءة الإمكانات المتوفرة لرعاية المرضى المصابين بأمراض مزمنة على المستويات الفردية والجماعية والأنظمة الصحية وذلك باستخدام أفضل الممارسات.

وتم اختيار مدينة دبي كقاعدة اختبار لتخطيط وتنفيذ هذا النموذج باعتبارها المدينة المثالية لإجراء هذا البحث نظراً لتنوع سكانها الثقافي والدعم الذي يقدمه نظامها الصحي الأكاديمي المتمثل في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية حيث سيتم بعد ذلك توسيع نطاق النتائج من أجل تعزيز رعاية مرضى الأمراض المزمنة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستجري مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية هذا البرنامج في جامعتها الطبية "جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية".. في حين سوف توفر "AXDEV" خبرتها في تنفيذ الأبحاث المتخصصة وإدارة المشاريع في كل خطوة من خطوات البرنامج.

وستدعم "فايزر" جميع الأنشطة من خلال منحة مستقلة تقدمها بما في ذلك عمليات البحث والتطوير وتنفيذ أنشطة التعليم الطبي والأدوات وتنفيذ البحوث العلمية عبر العديد من المراكز في دبي.

وتم اعتماد مرض السكري كمثال بحث نموذجي من أجل تطبيق وقياس تأثير التدخلات في عدة مراكز صحية محلية في دبي .. فيما سيتم بعد ذلك توسيع نطاق الأدلة والنتائج التي تم جمعها في دبي لتشمل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لإعادة تنظيم رعاية مرضى الأمراض المزمنة وتوفير الأدوات الضرورية والتعليم للأطباء والأخصائيين الصحيين المساعدين والموظفين ومديري الرعاية الصحية.

ويعد مرض السكري اليوم مرضاً مزمناً يصيب واحداً من بين كل خمسة بالغين في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو أحد الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي على مستوى العالم.

وقالت الدكتورة حنان السويدي المديرة التنفيذية للشؤون الإدارية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية: "شهد قطاع الرعاية الصحية تغيرات كبيرة منذ انتشار جائحة كوفيد-19. ومن هذا المنطلق فإن أنظمة الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي تتحول الآن إلى شراكات فعالة لإعادة تصور نماذج الأعمال والوصول إلى إمكانات جديدة..وبالتالي فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص مثل هذا التعاون بين مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية و"AXDEV "و"فايزر" تعمل على الاستفادة من إمكانيات جميع أعضائها لتسريع تبني أفضل الممارسات في رعاية المرضى".

وذكرت سوزان موراي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ"AXDEV Group " أن هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي يوفر حلولاً تعليمية متطورة لأخصائيي الرعاية الصحية ولفرق عملهم سيؤثر بشكل مباشر على الممارسة السريرية وهو شهادة على أن ثلاث منظمات رئيسية بالإضافة إلى المراكز الصحية المعنية ملتزمون بتحسين النتائج الصحية للمرضى من خلال التعليم القائم على الأدلة والجودة وإجراء البحوث التطبيقية.

وقال ياسر الدرشابي الرئيس الطبي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقا لدى "فايزر".. إن سهولة الوصول للرعاية الصحية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة تشكل أمراً بالغ الأهمية نظراً لأنهم مرتبطون بنظام الرعاية الصحية ..ولطالما كان هدف "فايزر" لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل هو تعزيز المساواة الصحية في المجتمعات المحرومة من الخدمات.

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