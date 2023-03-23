مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم تنطلق غداً

المصدر: وام

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تنطلق غدا فعاليات الدورة الـ 26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بمقر ندوة الثقافة والعلوم في منطقة الممزر بدبي بمشاركة 65 متسابقا من حفظة كتاب الله الممثلين لبلادهم حيث يتسابق أمام لجنة تحكيم المسابقة الدولية في الحفظ برواية حفص عن عاصم كل من المتسابقين عبدالرحمن خليل الرحمن من أفغانستان، عبدالله عبدالعزيز عبدالله من الصومال، سليمان موسى يوسف من الأردن، خليل عبدالناصر معلم من المملكة المتحدة، وعبدالعليم عبدالرحيم حاجي من كينيا.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية كل من الدكتور أحمد بن حمود الرويثي من السعودية رئيس لجنة التحكيم، وأعضاء اللجنة الدكتور سالم الدوبي من الإمارات، والشيخ عبدالله عيش من المغرب، والدكتور جمال فاروق من مصر، والدكتور أحمد ميان تاهومي من باكستان، والشيخ شعيب مجيب الحق من بنجلاديش .

وأشاد سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مسابقة دبي الدولية بين المسابقات القرآنية الدولية بفضل الله ثم بالرعاية الكبيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - مؤسس وراعي الجائزة والمساندة والدعم الكبيرين وما يقدمه سموه بسخاء لكل فعاليات الجائزة وأنشطتها المختلفة في كل عام.

وعقد أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية اجتماعا تنسيقياً قدم فيه محمد الحمادي مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات رئيس وحدة المسابقات بالجائزة شرحا تفصيليا للائحة التحكيم الدولية وطريقة استخدام برنامج التحكيم الإلكتروني لرصد نتائج المسابقة وفقا لأحدث الأنظمة والمعايير الخاصة بالمسابقات القرآنية الدولية، وأجاب عن أسئلة واستفسارات أعضاء لجنة التحكيم حول تفاصيل البرنامج.

وأشاد أعضاء لجنة تحكيم المسابقة خلال زيارتهم مقر الجائزة بما تبذله اللجنة المنظمة برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحه وأعضاء اللجنة من جهود كبيرة كفيلة بنجاح المسابقة الدولية التي تربعت على عرش المسابقات القرآنية العالمية، وتميز كافة المسابقات وفروع الجائزة التي أصبحت محل تقدير واهتمام من طلاب العلم وحفظة كتاب الله في أنحاء العالم الذين يحلمون بالمشاركة فيها وتمثيل بلادهم.

وتقدم الجائزة مجموعة من الهدايا في ختام الفعاليات اليومية للمسابقة القرآنية يتم السحب عليها للجمهور بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة.

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