الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:15 والمد الثاني عند الساعة 18:03 والجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 20:59.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا صباحاُ، يصبح متوسطا إلى خفيف، فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 17:36 والجزر الثاني عند الساعة 06:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 18 75 30

دبي 26 19 70 35

الشارقة 26 18 65 30

عجمان 27 19 70 35

أم القيوين 26 17 75 30

رأس الخيمة 27 16 70 30

الفجيرة 28 20 70 25

العـين 28 17 75 25

ليوا 29 15 75 20

الرويس 26 18 70 40

السلع 27 18 75 35

دلـمـا 26 21 80 40

طنب الكبرى 25 21 80 40

طنب الصغرى 25 21 80 40

أبو موسى 25 21 80 40

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