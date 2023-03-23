"طرق دبي" تستقبل شهر رمضان المبارك بمبادرات خيرية

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن المبادرات الخيرية والأنشطة المتنوعة التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء ومشاركة المتطوعين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. حيث ستستهدف هذه المبادرات فئات السائقين والعمّال والأسر من ذوي الدخل المحدود، وكبار السن خلال الشهر الفضيل.

ومن المبادرات التي سيتم تنفيذها مبادرة باص الخير الذي سيوفر 40 ألف وجبة، ومبادرة المير الرمضاني التي سيتم توزيع 500 بطاقة نول معبأة مسبقا للأسر، بالإضافة إلى المشاركة في النسخة التاسعة من حملة رمضان أمان مع جمعية الإحسان الخيرية، وتنفيذ مبادرة إفطار صائم مع جمعية بيت الخير، ومبادرة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين التي سيتم من خلالها توزيع أكثر من 100 بطاقة نول معبأة مسبقا.

قيم الإحسان

وتفصيلاً، قالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "تحتفي الهيئة بشهر رمضان الكريم باعتباره مناسبة دينية واجتماعية تمكّن الجميع من تقديم الأعمال الإنسانية والمجتمعية وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة على إطلاق المبادرات وتحفيز أفراد المجتمع من مختلف الثقافات والشرائح على أعمال التطوع والمساهمة في تحقيق قيم الإحسان والمسؤولية المجتمعية.

ومن هذا المنطلق أعدت الهيئة مجموعة من المبادرات وذلك ضمن خطة المبادرات المجتمعية لعام 2023، منها مبادرة "باص الخير" التي تهدف إلى توفير 40 ألف وجبة بمعدل ألف و330وجبة يومياً، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وجمعية بيت الخير، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة بترول الإمارات الوطنية، بالإضافة لمشاركة شركة طوكيو مارين للتأمين البحري، ودبي للاستثمار. وتستهدف مبادرة "باص الخير" سائقي الحافلات وسكنات العمال وسائقي دراجات التوصيل بالإضافة لسائقي الشاحنات، وسائقي التاكسي.

كما أوضحت روضة المحرزي أن الهيئة تحرص على سنوياً على تنفيذ مبادرة "المير الرمضاني" من خلال توزيع (500) بطاقة نول معبأة مسبقا على الأسر من ذوي الدخل المحدود، وسائقات التاكسي، حيث يمكنهم الاستفادة من البطاقة في سداد قيمة المشتريات بمختلف محلات التجزئة كما يمكنهم استخدام البطاقة في دفع تعرفة وسائل النقل والمواقف العامة في إمارة دبي.

التعاون مع الجهات

وأفادت المحرزي أن فعاليات الهيئة لشهر رمضان تتضمن المشاركة في مبادرات الجهات الأخرى، مثل جمعية الإحسان الخيرية ضمن حملة "رمضان أمان"، والتي تنظم للعام التاسع على التوالي بهدف الحد من الحوادث المرورية والسرعة الزائدة، من خلال توزيع وجبات إفطار خفيفة على سائقي المركبات ومستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي والمشاة.

أما المبادرة الثانية فهي مبادرة "إفطار صائم" التي تستهدف المصلين وسكان منطقة محيصنة طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وتنفذ المبادرة بالتعاون مع جمعية بيت الخير حيث سيتم نصب خيمة بمنطقة محيصنة وتوزيع وجبات إفطار على المستفيدين.

كما تتعاون الهيئة مع جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في مبادرة لتوزيع المير الرمضاني وكسوة العيد وإفطار صائم، وتوزيع أكثر من100 بطاقة نول معبأة مسبقا، وتستهدف هذه المبادرة كبار السن والأسر من ذوي الدخل المحدود.

مبادرات الهيئة في رمضان 2022

الجدير بالذكر أن الهيئة نفذت مبادرات خيرية تضمنت تجهيز وجبات الإفطار لمبادرة باص الخير بلغت ساعات التطوع 998 ساعة، كما أدى المتطوعون دور كبير في توزيع وجبات الإفطار وبلغت ساعات التطوع 270 ساعة. وفي مبادرة توزيع المير الرمضاني بالتزامن مع "يوم زايد للعمل الإنساني" بلغت ساعات التطوع 168 ساعة.

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