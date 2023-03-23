5 قنوات لاستقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات في حملة «وقف المليار وجبة»

المصدر: وام

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أعلنت حملة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تخصيص 5 قنوات ميسّرة لاستقبال تبرعات وإسهامات الأفراد والمؤسسات لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتستهدف الحملة، التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم، حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام.

وتفتح حملة "وقف المليار وجبة"، المجال أمام مختلف فئات المجتمع والهيئات الحكومية والشركات الخاصة والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال وروّاد العمل الإنساني من داخل الدولة للإسهام في توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً، من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة SMS، أو التحويل المصرفي، أو مركز الاتصال الخاص بالحملة، أو تطبيق "دبي الآن".

( الموقع الإلكتروني )

ويستقبل موقع حملة "وقف المليار وجبة" www.1billionmeals.ae، المساهمات من الأفراد والمؤسسات، حيث يمكن تقديم المبلغ الذي يريده المتبرع لدعم الحملة والمساهمة في تحقيق أهدافها.

( مركز الاتصال )

ويمكن للراغبين في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" التواصل مع فريق مركز الاتصال الخاص بها على الرقم المجاني 8009999 لترتيب عملية التبرع بالمبلغ الذي يريدون تخصيصه لتوفير الدعم الغذائي للمجتمعات الأكثر احتياجاً.

( التحويل المصرفي )

كما يمكن المشاركة في حملة "وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

( الرسائل النصية )

وتوفر الحملة خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة " اتصالات من e&".

كما يمكن المساهمة عبر التبرع لمرة واحدة من خلال إرسال كلمة وجبة أو Meal باللغة الإنجليزية على شكل رسالة نصية SMS لأرقام محددة على شبكتي "دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات، على النحو التالي: إرسال كلمة "وجبة" أو "Meal" في رسالة نصية للرقم: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، وإرسال كلمة "وجبة" أو "Meal" في رسالة نصية للرقم: 1035 للتبرع بـ 50 درهماً، وإرسال كلمة "وجبة" أو "Meal" في رسالة نصية للرقم: 1036 للتبرع بـ 100 درهم، وإرسال كلمة "وجبة" أو "Meal" في رسالة نصية للرقم: 1038 للتبرع بـ 500 درهم.

( تطبيق "دبي الآن" )

كما تقدم حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع والمساهمة من خلال تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، حيث تتعاون "دبي الذكية" مع الحملة لتسهيل مساهمات المتبرعين من المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال من داخل دولة الإمارات لما فيه تسريع وصول الدعم الغذائي لمستحقيه.

وتسعى الحملة ضمن مستهدف رئيسي إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم، علاوة على تدعيم ومضاعفة جهد دولة الإمارات في تعزيز المسعى العالمي للقضاء على الجوع بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 والتي تعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها الـ17 التي تتضافر جهود البشرية من أجل تحقيقها.

وتنضوي حملة "وقف المليار وجبة"، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث تمثل الحملة قيم المؤسسة الهادفة إلى إشراك الجميع في العمل الخيري والإنساني لتوفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأشد حاجة، كما تأتي الحملة ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية وهو أحد المحاور الرئيسية الخمسة لعمل المؤسسة حول العالم.

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