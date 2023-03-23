لطيفة بنت محمد: منصة «04» ستسهم في إثراء تجربة المتعاملين

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

باركت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بإطلاق منصة «04».

ودوّنت سموها عبر «تويتر»: «في دبي نحوّل الابتكار إلى أداة فعالة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التنمية المستدامة، والهدف الأول والأخير يبقى خدمة الإنسان، أبارك لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم إطلاقه منصة «04» التي ستسهم في إثراء تجربة المتعاملين ليصبحوا شركاء في تصميم وتنفيذ وتقييم كل الخدمات الحكومية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز