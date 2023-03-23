حمد الشرقي: الارتقاء بالعمل الحكومي نحو آفاق ريادية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه، مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

واطلع سموه خلال اللقاء على توجهات ومبادئ البرنامج، الذي سوف يسهم في تمكين القطاع الحكومي في إمارة الفجيرة، ضمن خطة تنفيذية شاملة ومؤشرات أداء لتطبيق الأوليات الـ 6 المعتمدة، والتي تتضمن: رؤية الفجيرة، وإطلاق منظومة التميز الحكومي، ورأس المال البشري، والمجتمع والمتعاملين، والابتكار واستشراف المستقبل، وتأسيس مكتب إدارة المشاريع «PMO».

وأكد سموه أهمية تعزيز ثقافة الجودة وتطوير وارتقاء أداء العمل الحكومي نحو آفاق ريادية في إمارة الفجيرة، وتمكين الجهات الحكومية للانتقال إلى مستويات غير مسبوقة وجديدة ومنافسة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفق أسس علمية مبتكرة ومنظومة متكاملة للتميز الحكومي، والتي من شأنها أن تدفع مسيرتها في تصدر المؤشرات التنافسية العالمية. وأكد محمد سعيد الضنحاني الأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي أهمية هذا اللقاء، الذي يضع فريق العمل على خريطة طريق التميز الحكومي المستقبلي لإمارة الفجيرة، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس البرنامج لكل تفاصيل هذا المشروع، الذي يأتي بالتزامن مع قرب توقيع اتفاقيات مع مؤسسات عالمية، خلال فترة قصيرة، والتي سوف تسهم في دفع منظومة العمل الحكومي إلى الأمام.

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