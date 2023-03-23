سلطان القاسمي يفتتح مسجد «أول الخلفاء الراشدين» في الخان

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مسجد «أول الخلفاء الراشدين» في منطقة الخان بمدينة الشارقة.

وفور وصول صاحب السمو حاكم الشارقة أزاح سموه الستار إيذاناً بافتتاح المسجد، الذي شيّد على الطابعين المعماري الإسلامي، والحديث.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح مفصل عن المسجد ومواصفات بنائه والمرافق الملحقة به، والخدمات المتوفرة به للمصلين، حيث يخدم المسجد منطقة كبيرة تحتوي على كثافة سكانية.

وخلال الافتتاح قدم الدكتور سالم الدوبي موعظة دينية تناول فيها أهمية بناء وتشييد المساجد.

وتبلغ سعة مسجد أول الخلفاء الراشدين الإجمالية 1300 مصلٍّ ومصلية، وتبلغ مساحته الإجمالية 4353.6 متراً مربعاً، منها 939.35 متراً مربعاً لمساحة المباني الكلية، وتبلغ مساحة مسجد الرجال 837.5 متراً مربعاً، ويستوعب 1170 مصلياً، بينما تبلغ مساحة مصلى النساء 91.35 متراً مربعاً لتضم 130 مصلية.

مكتبة جرير

كما افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة مكتبة جرير الواقعة على شارع جادة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في منطقة مويلح بمدينة الشارقة.

وبعد قص شريط الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوح التذكاري تجول سموه في أرجاء المكتبة مستمعاً إلى شرح من القائمين عليها حول محتوياتها وما تضمه من مختلف الإصدارات والأدوات والأجهزة المكتبية والمعرفية والتقنية، التي توفر كل المستلزمات التي تخدم القراء والطلبة والباحثين والأطفال وغيرهم.

وتضم المكتبة عدداً من الأقسام موزعة ما بين الكتب والمراجع المتنوعة في التراجم والسير والتاريخ والسياسة والاقتصاد والقانون والفلسفة وعلم النفس والروايات والقصص والكتب التعليمية.

ويعد افتتاح المكتبة في إمارة الشارقة استمراراً للإقبال الكبير من مختلف المؤسسات على الوجود ضمن الساحة الثقافية والمعرفية والاجتماعية للشارقة، التي تقدم الدعم الكبير لكل المؤسسات الثقافية والمثقفين والكتاب والأدباء والفنانين وغيرهم.

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