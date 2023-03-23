شخبوط بن نهيان يبحث التعاون مع رئيس بنين

المصدر: (كوتونو - وام)

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، خلال زيارة معاليه لمدينة كوتونو، حيث وقّع مع أوريليان أغبينونسي، وزير خارجية بنين، مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارتي الخارجية في البلدين.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الرئيس تالون، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد الجانبان خلال المحادثات بالعلاقات الثنائية، حيث تم بحث سبل توطيد التعاون الثنائي.

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