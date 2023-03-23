حميد النعيمي: الأمن والأمان بالإمارات حصاد غرس القيادة

المصدر: عجمان - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن ما تنعم به دولة الإمارات العربية المتحدة من أمن وأمان هو حصاد لغرس ثمار الرؤية السديدة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الأمن لحماية الوطن والمواطن، وصيانة مكتسباته، وحفاظاً على استقراره في المجالات كافة، كأولوية قصوى تفرد لها الدولة كل الإمكانات وتسخّر في سبيل تحقيقها كل الطاقات، لتظل الإمارات نموذجاً للأوطان الآمنة المستقرة.

جاء ذلك لدى افتتاح سموه نادي الشرطة للرياضة والرماية في منطقة الجرف بإمارة عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

إضافة مهمة

وقال صاحب السمو حاكم عجمان إن افتتاح نادي الشرطة بمنطقة الجرف في عجمان يُعد إضافة مهمة وجهداً نوعياً يُضاف إلى رصيد الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة عجمان في تقديم أفضل وأرقى الخدمات، ويعزز من مكانتها في كسب ثقة كل أفراد المجتمع.

وشدّد سموه على أهمية بناء القدرات والكفاءات الوطنية الشرطية وإيجاد المقومات اللازمة لتحفيزها وتنميتها وتمكينها لمواصلة عملية التطوير لهذا القطاع الحيوي، وضمان تميزه وفق أرقى المعايير العالمية.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة عجمان تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مقدرات الشرطة والأجهزة الأمنية من خلال دعمها الخدمات الأمنية في كل مناطق الإمارة، وحرصها على تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الحياة الكريمة والآمنة للمواطنين والمقيمين.

إلى ذلك قال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إن إنشاء نادي الشرطة للرياضة والرماية تم برعاية ودعم كريمين من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتوجيهات سموهما الكريمة، التي تعد دافعاً وحافزاً لمضاعفة الجهود ومواصلة العطاء لتحقيق أمن وسلامة واستقرار المجتمع.

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