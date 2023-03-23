سلطان بن أحمد يشيد بجهود جمعية الشارقة الخيرية في دعم المحتاجين

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس في مكتب سموه بجامعة الشارقة، وفد جمعية الشارقة الخيرية برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ورحب سموه بوفد الجمعية، مثمناً جهودها في دعم المحتاجين بصفة عامة، والطلبة المتعسرين بشكل خاص، عبر تبرعهم بمبلغ مليوني درهم دعماً لصندوق طالب العلم في جامعة الشارقة الخاص بالطلبة المتعسرين، مشيراً سموه إلى أن المساهمة في هذا الصندوق تدل على حرص القائمين في الجمعية على رفع مستوى الطلبة ودعم استكمال دراستهم والحصول على الشهادة الأكاديمية من خلال التكفل بالرسوم الجامعية.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة بين جامعة الشارقة وجمعية الشارقة الخيرية تُعنى بدراسة الحالات المتعثرة من الطلاب والطالبات منتسبي الجامعة، حفاظاً على مستواهم الدراسي.

طالب العلم

وتأتي مبادرة دعم صندوق طالب العلم في جامعة الشارقة بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، الذي تكثف فيه جمعية الشارقة الخيرية جهودها بالعديد من المبادرات الخيرية المختلفة لدعم المحتاجين والمتعسرين بالدولة وخارجها.

وتسلم سمو رئيس جامعة الشارقة نموذج شيك بقيمة المبلغ المقدم للصندوق، كما قام سموه بتقديم شهادة شكر وتقدير إلى وفد جمعية الشارقة الخيرية، معرباً عن امتنانه لهذه المبادرة ولدعم المسيرة الأكاديمية للطلبة.

ويقدم صندوق طالب العلم دعمه لجميع طلبة الجامعة في مختلف الدرجات العلمية، ويعمل على تفعيل وتعزيز التعاون مع الشركات والهيئات والمؤسسات الخيرية ورجال الأعمال للحصول على دعم مالي للطلبة المتعسرين في سداد رسومهم الدراسية ضمن ضوابط محددة طوال العام الدراسي، والتي تشمل وتتطلب من المتقدم توفير مستندات إثبات الحالة الاجتماعية والالتزامات المالية المترتبة على الفرد أو الأسرة، وحالة التحصيل العلمي أثناء الدراسة للوصول إلى تقدير مناسب للحالة والحصول على الدعم الذي تحتاجه.

حضر الاستقبال بجانب سمو رئيس جامعة الشارقة كل من محمد راشد بيات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وعبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وعدد من نواب مدير الجامعة.

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