لطيفة بنت محمد: شهرٌ يجمعنا على المحبة وفرصة لغرس الفضائل

المصدر: (دبي - البيان)

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باركت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بقدوم الشهر الفضيل.

ودونت سموها عبر «تويتر»: «رمضان شهر العبادة والتسامح والرحمة… شهرٌ يجمعنا على المحبة والعطاء وفرصة لغرس الفضائل، نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة ولجميع الشعوب العربية والإسلامية قدوم الشهر الفضيل … أهلّه الله علينا بالأمن والسلام والإيمان، وجعله شهر خير وبركة على العالم أجمع».

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